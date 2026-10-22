Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Rezeki Terbuka, Karier Kian Cemerlang

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus besok, Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti perkembangan hubungan pribadi, peluang memperbaiki kondisi keuangan, dan upaya membangun kemajuan karier melalui sikap yang lebih terencana.

Besok, Taurus perlu mengandalkan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tanggung jawab, sekaligus memberikan ruang bagi perubahan yang dapat membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan mempertimbangkan segala sesuatu secara matang menjadi kelebihan, tetapi jangan sampai keinginan mempertahankan kenyamanan membuat Anda melewatkan kesempatan untuk berkembang.

Dalam urusan asmara, perhatian dan keterbukaan dapat mempererat hubungan, sedangkan pengelolaan keuangan yang disiplin membantu menjaga kestabilan di tengah kebutuhan yang beragam.

Di bidang pekerjaan, ketekunan dan kemampuan membangun hubungan profesional dapat menjadi modal untuk memperluas kesempatan serta memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Jumat, 23 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Taurus besok membutuhkan keseimbangan antara keinginan mempertahankan hubungan yang nyaman dan kesediaan memahami perubahan perasaan pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Kamis 22 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Kamis 22 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Kamis, 22 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore