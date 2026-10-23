Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Aquarius dan Pisces 23 Oktober 2026

JawaPos.com - Zodiak aquariys merasa percaya diri dan optimis. Hari ini mungkin akan luar biasa, karena aquarius mungkin merasa sepenuhnya mampu mengendalikan emosi, tenang, dan terkendali sepanjang hari.

Para profesional yang bekerja akan memiliki hari yang produktif, dimana tugas-tugas mudah diselesaikan. Perasaan sejahtera akan membuat aquarius berseri-seri dan percaya diri.

Zodiak pisces harus merenungkan untuk memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Perenungan ini membuat pisces menyadari bahwa sudah saatnya menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan, dan hubungan.

Terkadang, satu aspek terabaikan demi aspek lainnya. Pisces perlu menemukan keseimbangan diantara semuanya. Perenungan ini akan membawa kedamaian dan kegembiraan bagi pisces pada akhirnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan menghadapi rintangan dalam kehidupan asmara dan mengalami penundaan pada hasil yang telah diupayakan. Terkait karir, bertahanlah sedikit lebih lama dengan pekerjaan saat ini dan aquarius akan melihat hasilnya.

Sementara itu, hindarilah stres yang berlebihan karena akan berbahaya bagi kesegaran fisik, mental, dan emosional. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.

Cinta Aquarius