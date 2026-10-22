Bukan Sekadar Hari Lahir, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

weton dengan jalan hidup kecukupan, keberlimpahan dan kekayaan. (Freepik/ pressfoto) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih menjadi salah satu bagian budaya yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang. Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, beberapa weton memiliki karakter yang dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki, kehidupan yang stabil, serta peluang untuk mencapai kemakmuran. Keyakinan tersebut biasanya dihubungkan dengan sifat-sifat tertentu, seperti ketekunan, kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dilansir dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan berkecukupan dan penuh keberlimpahan menurut penafsiran Primbon Jawa. Baca Juga:Punya Aura Pemimpin! 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Kedudukan Terhormat Menurut Primbon Jawa Berikut delapan weton beserta karakter dan potensi yang dikaitkan dengannya. 1. Weton Legi, Dikenal Pandai Membangun Relasi Dalam penafsiran Primbon Jawa, Legi kerap dikaitkan dengan pribadi yang ramah, menarik, dan mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi yang baik membuat pemilik weton ini dipercaya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Relasi yang luas dapat menjadi salah satu modal penting untuk membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun dunia usaha. Bidang penjualan, konsultasi, pelayanan pelanggan, dan profesi lain yang membutuhkan keterampilan komunikasi dinilai sesuai dengan karakter tersebut. 2. Weton Pahing, Memiliki Semangat dan Ambisi Tinggi Pahing sering diasosiasikan dengan semangat yang besar, keberanian, serta keinginan kuat untuk mencapai tujuan. Orang yang memiliki weton ini digambarkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar dan menjadikan tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dipercaya mendukung potensi menjadi pemimpin, pengusaha, maupun inovator. Meski demikian, kemampuan mengendalikan emosi dan mempertimbangkan risiko tetap menjadi hal penting agar ambisi dapat menghasilkan pencapaian yang positif.