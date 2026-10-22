Ramalan 6 Shio yang Berlimpah Hoki pada Oktober 2026, Peluang Kerja dan Rezeki Menghampiri

JawaPos.com - Ramalan shio Oktober 2026 menghadirkan gambaran menarik tentang peluang dan keberuntungan yang mungkin menyertai perjalanan hidup sejumlah orang.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik tersendiri yang kerap dikaitkan dengan cara seseorang menghadapi tantangan, membangun hubungan, dan mengambil keputusan penting.

Pada Oktober 2026, enam shio diprediksi memiliki peluang untuk merasakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan tersebut dapat digambarkan melalui terbukanya kesempatan kerja, perkembangan usaha, kondisi keuangan yang lebih baik, hingga hadirnya hubungan asmara yang baru.

Meski demikian, setiap peluang tetap membutuhkan usaha, pertimbangan matang, dan kesiapan untuk bertindak.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam ramalan keberuntungan Oktober 2026?

Berikut 6 shio yang diprediksi memiliki peluang menarik, mulai dari Ular yang dikenal gigih hingga Monyet yang identik dengan kelincahan berpikir.

Simak karakter dan gambaran peruntungannya berikut yang dirangkum dari YouTube Marcel Wen pada Rabu (21/10).

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan pada Oktober 2026.

Dalam gambaran karakter astrologi Tiongkok, pemilik shio ini dikenal sebagai sosok pekerja keras, gigih, dan pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Mereka cenderung aktif, menyukai pengalaman baru, serta berani mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan.

Keuletan tersebut dapat menjadi modal penting untuk melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.

Dari segi karier dan keuangan, Oktober dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi rencana, memperluas jaringan, atau mengembangkan usaha.