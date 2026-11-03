Keberuntungan Selalu Menghampiri! 4 Shio Langka Ini Konon Punya Masa Depan Finansial Cerah

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang dipenuhi keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter serta perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan simbol shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Dari dua belas shio yang dikenal, ada beberapa di antaranya yang dipercaya mempunyai karakter istimewa dan peluang keberuntungan lebih besar dibandingkan lainnya.

Keberuntungan tersebut digambarkan hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kesempatan bisnis, peningkatan karier, bantuan orang terdekat, hingga datangnya pemasukan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki perjalanan hidup penuh kejutan rezeki besar menurut ramalan astrologi Tiongkok.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Naga – Karisma Kuat yang Membuka Banyak Pintu Kesuksesan Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan kepemimpinan dalam tradisi Tiongkok.

Mereka yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta kemampuan memengaruhi orang lain melalui sikap dan pemikirannya.

Karakter tersebut membuat pemilik shio Naga sering dianggap memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam dunia pekerjaan maupun bisnis.