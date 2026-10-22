Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Kamis 22 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pengeluaran tambahan Leo mungkin muncul, jadi periksa kembali detailnya dan tetapkan batas.
Di sisi lain, anggaran mungkin memerlukan sedikit penyesuaian dari Libra.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 22 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Kejutan romantis atau rencana dadakan akan membangkitkan semangat dalam kehidupan cinta.
Urusan profesional membutuhkan kepemimpinan, berdirilah tegak dan orang lain akan mendukung kepercayaan diri Anda.
Pengeluaran tambahan mungkin muncul, jadi periksa kembali detailnya dan tetapkan batas.
Isi ulang energi dengan menggerakkan tubuh Anda.
Pesan semesta: Bersinarlah tanpa ragu, cahayamu mengangkat semangat orang-orang di sekitarmu.
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Jawa Pos
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