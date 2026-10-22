6 Zodiak Paling Introvert Menurut Astrologi, Lebih Suka Menyendiri daripada Keramaian

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian atau menghabiskan waktu bersama banyak orang.
Sebagian pribadi justru lebih menikmati kesendirian, percakapan mendalam dengan orang terdekat, dan suasana tenang untuk memahami perasaan mereka sendiri.
Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan sejumlah zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan introvert.
Introvert bukan berarti antisosial atau tidak menyukai orang lain. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam bersosialisasi dan mengisi kembali energi.
Jika sebagian orang merasa bersemangat setelah menghadiri acara ramai, seorang introvert mungkin membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi setelahnya.
Kecenderungan ini juga dapat terlihat dari cara seseorang membangun hubungan, mengungkapkan perasaan, dan menghadapi lingkungan baru.
Menurut astrologi, ada enam zodiak yang dikenal lebih tertutup, introspektif, dan selektif dalam memilih orang untuk dekat dengan mereka.
Lantas, zodiak apa saja yang dianggap paling introvert? Berikut ulasannya seperti dilansir dari YourTango.
1. Aquarius (20 Januari–18 Februari)
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