Suka Keramaian Tetapi Mudah Cemas? Ini 7 Tantangan Menjadi Ekstrovert yang Mengalami Anxiety

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang gemar bersosialisasi bukan berarti terbebas dari rasa cemas. Ekstrovert dengan kecemasan justru sering menghadapi pergulatan batin yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Ekstrovert dikenal sebagai pribadi yang senang berinteraksi, mudah bergaul, dan mendapatkan energi dari kebersamaan dengan orang lain.

Namun, di balik karakter yang terbuka dan penuh semangat tersebut, ada pula ekstrovert yang harus berhadapan dengan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari.

Kecemasan sering kali dianggap lebih dekat dengan kepribadian introvert. Padahal, siapa pun bisa mengalaminya, termasuk mereka yang gemar menghadiri pesta, bertemu teman, dan menjalin hubungan sosial.

Bagi seorang introvert, membatalkan rencana dan menghabiskan waktu sendirian di rumah mungkin terasa menyenangkan.

Namun, bagi ekstrovert yang mengalami kecemasan, keinginan untuk tetap bersosialisasi bisa berbenturan dengan kekhawatiran yang sulit dikendalikan.

Mereka mungkin ingin bertemu banyak orang, tetapi sekaligus merasa takut melakukan kesalahan, kehilangan kendali, atau menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

Berikut tujuh tantangan yang kerap dialami oleh ekstrovert dengan kecemasan seperti dilansir dari laman YourTango.

1. Merasa Lelah, tetapi Sulit untuk Tidur