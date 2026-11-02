Suka Keramaian Tetapi Mudah Cemas? Ini 7 Tantangan Menjadi Ekstrovert yang Mengalami Anxiety

Ilustrasi introvert yang mengalami anxiety (magnific)
JawaPos.com - Menjadi pribadi yang gemar bersosialisasi bukan berarti terbebas dari rasa cemas. Ekstrovert dengan kecemasan justru sering menghadapi pergulatan batin yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.
Ekstrovert dikenal sebagai pribadi yang senang berinteraksi, mudah bergaul, dan mendapatkan energi dari kebersamaan dengan orang lain.
Namun, di balik karakter yang terbuka dan penuh semangat tersebut, ada pula ekstrovert yang harus berhadapan dengan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari.
Kecemasan sering kali dianggap lebih dekat dengan kepribadian introvert. Padahal, siapa pun bisa mengalaminya, termasuk mereka yang gemar menghadiri pesta, bertemu teman, dan menjalin hubungan sosial.
Bagi seorang introvert, membatalkan rencana dan menghabiskan waktu sendirian di rumah mungkin terasa menyenangkan.
Namun, bagi ekstrovert yang mengalami kecemasan, keinginan untuk tetap bersosialisasi bisa berbenturan dengan kekhawatiran yang sulit dikendalikan.
Mereka mungkin ingin bertemu banyak orang, tetapi sekaligus merasa takut melakukan kesalahan, kehilangan kendali, atau menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.
Berikut tujuh tantangan yang kerap dialami oleh ekstrovert dengan kecemasan seperti dilansir dari laman YourTango.
1. Merasa Lelah, tetapi Sulit untuk Tidur
Salah satu tantangan yang dialami ekstrovert dengan kecemasan adalah kesulitan beristirahat meskipun tubuh sudah terasa sangat lelah. Pikiran yang terus aktif membuat mereka sulit benar-benar merasa tenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022