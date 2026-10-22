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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.04 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Kamis, 22 Oktober 2026: Percintaan Makin Harmonis, Waspadai Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) berpeluang menjalani hari yang lebih menyenangkan dengan meluangkan waktu bersama teman dan orang-orang terdekat.

Bersosialisasi dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan.

Meski demikian, jangan lupa menyediakan waktu untuk diri sendiri agar keseimbangan antara kehidupan sosial dan kebutuhan pribadi tetap terjaga.

Transit Bulan di Pisces dalam ramalan astrologi dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan diri dan munculnya optimisme baru.

Manfaatkan energi positif tersebut untuk menjalani aktivitas dengan lebih bersemangat. Namun, tetap perhatikan kondisi tubuh karena gangguan pencernaan ringan berpotensi mengganggu kenyamanan Anda.

Dalam kehidupan asmara, Sagitarius disarankan untuk memberikan perhatian lebih kepada pasangan.

Sementara itu, urusan keuangan membutuhkan evaluasi terhadap kebiasaan belanja, terutama pengeluaran kecil yang sering kali tidak disadari.

Di tempat kerja, tetaplah fokus pada tanggung jawab meskipun menghadapi kritik atau tekanan. Untuk ramalan Sagitarius selengkapnya, berikut rangkumannya dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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