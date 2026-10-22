Ramalan Zodiak Aquarius 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, terdapat pesan yang menunjukkan bahwa zodiak Aquarius harus menghindari situasi yang membuat tidak nyaman. Pertahankan sikap positif kamu dan jadilah dirimu sendiri.



Lebih baik menyendiri daripada berurusan dengan hal-hal yang tidak perlu dan berada di tengah orang-orang yang tidak bisa menerimamu apa adanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 22 Oktober 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus menghargai waktu yang dapat dihabiskan bersama pasangan hari ini. Terkait karir, konsentrasi dan dedikasi Aquarius menjadi kunci untuk meraih kesuksesan profesional.



Sementara itu, luangkan waktu untuk memahami ​​dari mana perubahan suasana hatimu saat ini berasal. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis



Cinta Aquarius

Hari ini adalah periode yang menguntungkan. Nikmati berjalan bersama pasangan dan hargai waktu yang dapat kalian berdua habiskan bersama.

