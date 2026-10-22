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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Ketulusan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan memberikan perhatian dengan tulus agar hubungan dapat berkembang dalam suasana yang lebih nyaman.

Kepekaan terhadap perasaan orang lain bisa membantu Pisces memahami keadaan pasangan, tetapi kamu tetap perlu berhati-hati agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan ketika sikap seseorang terlihat berbeda dari biasanya.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, perubahan suasana hati pasangan mungkin membuatmu bertanya-tanya mengenai keadaan hubungan belakangan ini.

Namun, sikap yang lebih diam atau berkurangnya komunikasi tidak selalu berarti bahwa perasaan pasangan telah berubah.

Bisa jadi, ia sedang menghadapi tekanan pekerjaan, merasa lelah setelah menjalani aktivitas yang padat, atau membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persoalan pribadi.

Daripada membiarkan kekhawatiran berkembang menjadi prasangka, cobalah mengajak pasangan berbicara ketika suasana hati kalian sama-sama tenang.

Tanyakan keadaannya dengan penuh perhatian dan berikan kesempatan untuk bercerita tanpa merasa dihakimi atau didesak agar segera menjelaskan semuanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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