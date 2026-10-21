Ramalan Zodiak Keuangan 22 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius & Pisces

JawaPos.com – Zodiak sering dijadikan patokan banyak orang untuk melihat gambaran peruntungan di setiap harinya.

Ramalan keuangan besok, 22 Oktober 2026, menghadirkan pesan yang berbeda bagi tiap bintang.

Mulai dari urusan kerja sama hingga pengeluaran kecil, semuanya punya catatan penting untuk diperhatikan.

Enam bintang yang dibahas kali ini mencakup Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 23 Oktober)

Percakapan tentang uang dengan orang terdekat kemungkinan muncul pada hari tersebut, jadi bersiaplah menghadapinya dengan tenang.

Bila Anda mempertimbangkan kerja sama atau merencanakan sesuatu bersama secara finansial, bahas semuanya dengan jelas dulu.

Pisahkan urusan perasaan dari urusan uang, dan jujurlah mengenai harapan masing-masing agar tidak timbul salah paham.