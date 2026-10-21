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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 22 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis, 22 Oktober 2026, menghadirkan gambaran mengenai peruntungan empat shio, yaitu Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Keempat shio ini disebut sedang mempertimbangkan peluang, serta menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek rezeki dan keuangan, Kamis dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengeluaran, menyusun prioritas, dan mempertimbangkan peluang yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang. 

Sementara itu, dalam urusan karier, hubungan asmara, dan kehidupan sosial, sikap tenang serta kemampuan berkomunikasi menjadi hal penting untuk menjaga keseimbangan.

Ramalan shio kali ini mengulas peruntungan setiap shio melalui beberapa aspek kehidupan, mulai dari peluang finansial, perkembangan pekerjaan, keharmonisan hubungan, hingga keberuntungan secara umum. 

Meski demikian, astrologi Tionghoa merupakan bagian dari tradisi budaya dan kepercayaan, sehingga ramalan ini sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan introspeksi, bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk besok, Kamis, 22 Oktober 2026.

1. Shio Naga: Saatnya Menata Strategi dan Membuka Peluang Baru

Pemilik shio Naga diprediksi dapat menjadikan Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai kesempatan untuk mengevaluasi tujuan dan memperbaiki strategi dalam berbagai aspek kehidupan. Shio Naga dikenal dalam astrologi Tionghoa dengan karakter percaya diri, ambisius, dan berani menghadapi tantangan. Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengejar kemajuan, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan inisiatif dan ketegasan.

Karier dan pekerjaan

Dalam urusan karier, shio Naga sebaiknya tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Proses yang dijalani, kualitas pekerjaan, dan hubungan dengan rekan kerja juga berperan penting dalam membangun perkembangan profesional. Jika muncul tanggung jawab baru, pertimbangkan kesempatan tersebut dengan cermat sebelum memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Kemampuan mengatur prioritas akan membantu pekerjaan terselesaikan dengan lebih terarah.

Bagi yang sedang mencari pekerjaan, memperluas jaringan profesional dan memperbaiki persiapan wawancara dapat menjadi langkah yang bermanfaat. Sementara itu, pelaku usaha dapat mengevaluasi strategi pemasaran serta kebutuhan pelanggan.

Keuangan dan rezeki

Dari sisi keuangan, shio Naga perlu menyeimbangkan keinginan meningkatkan penghasilan dengan kemampuan mengelola uang. Peluang pemasukan tambahan mungkin menarik perhatian, tetapi setiap tawaran tetap perlu diperiksa dari sisi risiko, modal, dan potensi hasilnya. Hindari keputusan terburu-buru yang didorong oleh ambisi memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.

Asmara dan hubungan sosial

Dalam hubungan asmara, sikap terbuka dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih harmonis. Bagi yang sudah berpasangan, mendengarkan kebutuhan pasangan sama pentingnya dengan menyampaikan keinginan sendiri. Sementara itu, pemilik shio Naga yang masih lajang dapat memperluas pergaulan tanpa terburu-buru menentukan arah hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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