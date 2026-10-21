Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Libra dan Scorpio 21 Oktober 2026

JawaPos.com – Zodiak libra akan mengalami puncak produktivitas dan intelektual. Sehingga, akan sangat baik jika libra dapat menggunakannya untuk merencanakan masa depan.

Untuk itu, yang dapat libra lakukan hanyalah fokus pada tujuan-tujuan penting agar semuanya berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Inilah saat-saat yang akan membantu libra menyadari manfaat menggunakan kemampuan mental sebaik-baiknya.

Libra memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memahami bagaimana mengubah rintangan menjadi peluang yang bermanfaat. Jika mengikuti ini, libra akan mampu mengatasi segala hambatan.

Setelah lama jauh dari keluarga, zodiak scorpio perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka hari ini. Manfaatkan situasi ini sebaik-baiknya dengan mengingat dan menikmati kenangan indah bersama mereka.

Keuntungan diprediksi datang bagi para profesional yang bekerja, terutama jika bekerja di sektor hiburan atau pemasaran. Scorpio akan mampu mencapai tujuan dan tenggat waktu, serta mendapatkan imbalan berupa bonus dan insentif atas hal tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 21 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus menikmati hari yang bahagia dengan menonton film atau berjalan-jalan romantis. Terkait karir, libra akan mendapat imbalan profesional jika mampu menangani situasi bertekanan tinggi.

Sementara itu, luangkan waktu untuk merawat diri sendiri setelah mengalami masa yang sibuk. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.