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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Hubungan Harmonis, Karier Bersinar

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Rabu, 21 Oktober 2026, menyoroti hubungan dengan orang terdekat, perkembangan karier, serta pentingnya mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan.

Kepercayaan diri yang menjadi salah satu ciri Leo dapat membantu menghadapi berbagai tanggung jawab, tetapi kamu juga perlu memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka.

Dalam urusan asmara, keuangan, dan kesehatan, keseimbangan antara ambisi pribadi dan kebutuhan orang-orang di sekitarmu menjadi hal yang patut diperhatikan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Rabu, 21 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Leo besok membutuhkan perhatian terhadap komunikasi dan kesediaan untuk memahami perasaan pasangan secara lebih mendalam.

Kamu mungkin ingin hubungan berjalan sesuai harapan, tetapi perbedaan pendapat tetap bisa muncul ketika masing-masing pihak memiliki kebutuhan yang tidak sama.

Daripada berusaha mempertahankan pendapat sendiri, cobalah mendengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan.

Editor: Novia Tri Astuti
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