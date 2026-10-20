Ramalan Zodiak Virgo 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Hambatan yang selama ini zodiak Virgo abaikan, tiba-tiba mulai meluas di luar batas kewajaran. Berhati-hatilah dengan apa yang dikatakan, karena kata-kata Virgo bisa menyebar dengan cepat.
Hal ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kesulitan kemungkinan akan muncul, dan harga diri Virgo bisa saja terancam. Cobalah untuk menjaga batasan emosional.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak Virgo harus berfokus pada tujuan jangka panjang agar mampu memilih pasangan yang tepat. Mengenai karir, bersikaplah metodis saat mengambil keputusan mengenai karir jika tidak ingin menyesalinya.
Sementara itu, gunakan hari ini untuk produktif dengan mengerjakan proyek-proyek yang sempat tertunda. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.
Cinta Virgo
Perhatikan baik-baik hubunganmu dan pastikan situasinya benar-benar sehat. Berhati-hatilah saat memilih pasangan.
Fokuskan pikiran pada tujuan jangka panjang untuk bahagia dengan memilih orang yang tepat. Hindari orang yang tampak menarik pada awalnya, tetapi tidak memperlakukan Virgo dengan baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022