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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 20 Oktober 2026 | 07.41 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 20 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Hambatan yang selama ini zodiak Virgo abaikan, tiba-tiba mulai meluas di luar batas kewajaran. Berhati-hatilah dengan apa yang dikatakan, karena kata-kata Virgo bisa menyebar dengan cepat. 

Hal ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kesulitan kemungkinan akan muncul, dan harga diri Virgo bisa saja terancam. Cobalah untuk menjaga batasan emosional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo harus berfokus pada tujuan jangka panjang agar mampu memilih pasangan yang tepat. Mengenai karir, bersikaplah metodis saat mengambil keputusan mengenai karir jika tidak ingin menyesalinya.

Sementara itu, gunakan hari ini untuk produktif dengan mengerjakan proyek-proyek yang sempat tertunda. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.

Cinta Virgo

Perhatikan baik-baik hubunganmu dan pastikan situasinya benar-benar sehat. Berhati-hatilah saat memilih pasangan. 

Fokuskan pikiran pada tujuan jangka panjang untuk bahagia dengan memilih orang yang tepat. Hindari orang yang tampak menarik pada awalnya, tetapi tidak memperlakukan Virgo dengan baik.

Editor: Candra Mega Sari
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