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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 3 November 2026 | 21.47 WIB

Bukan Sekadar Kebiasaan Makan, Orang yang Suka Ngemil Pengganti Makan Siang Punya 6 Karakter Ini

ilustrasi orang yang makan camilan. (freepik) - Image

ilustrasi orang yang makan camilan. (freepik)

JawaPos.com – Kebiasaan makan setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang selalu menyempatkan diri menikmati makan siang, tetapi tidak sedikit pula yang lebih memilih mengonsumsi camilan sepanjang hari daripada menyantap makanan berat.

Sekilas, kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, pilihan seseorang dalam mengatur waktu makan terkadang berkaitan dengan rutinitas, cara mengelola aktivitas, hingga kondisi emosionalnya.

Sebagian orang melewatkan makan siang karena terlalu fokus bekerja. Ada pula yang merasa lebih nyaman mengonsumsi makanan dalam porsi kecil dibandingkan harus menyantap hidangan besar pada waktu tertentu.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah pola perilaku dan karakter seseorang. Meski demikian, kebiasaan makan saja tidak cukup untuk menentukan kepribadian seseorang secara keseluruhan.

Dilansir dari laman Geediting, berikut enam karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih memilih ngemil daripada makan siang.

1. Memiliki Orientasi Kuat terhadap Target dan Pekerjaan

Orang yang sering melewatkan makan siang terkadang merupakan sosok yang sangat fokus mengejar tujuan.

Ketika sedang mengerjakan sesuatu, perhatian mereka bisa tercurah sepenuhnya pada tugas yang harus diselesaikan. Akibatnya, kebutuhan pribadi seperti makan dan beristirahat justru sering terlupakan.

Mereka cenderung lebih mengutamakan hasil pekerjaan dibandingkan menghentikan aktivitas untuk menikmati waktu makan.

Karakter seperti ini bisa menjadi kelebihan karena menunjukkan kesungguhan dan dedikasi terhadap tanggung jawab.

Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan mengabaikan waktu makan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tubuh yang kekurangan asupan energi bisa mengalami kelelahan, sulit berkonsentrasi, hingga perubahan suasana hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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