Sering Pulang Pesta Diam-diam? Sains Ungkap 5 Karakter Unik Ini!

Ilustrasi pesta/freepik
JawaPos.com - Kebiasaan menyelinap pergi atau keluar dari keramaian pesta tanpa mengucapkan selamat tinggal, yang sering dinamai istilah Irish goodbye, French leave, hingga Dutch leave, sering kali distempel sebagai tindakan yang kurang santun oleh masyarakat umum.
Padahal, tindakan pulang secara diam-diam ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis seseorang dalam mengelola energi emosional dan menghindari kecanggohan interaksi sosial yang tidak perlu.
Sebagian orang menganggap etiket sosial mewajibkan setiap tamu untuk berpamitan serta berterima kasih secara langsung kepada tuan rumah sebelum melangkah keluar pintu.
Namun bagi individu dengan karakteristik kepribadian tertentu, pamitan yang bertele-tele justru menjadi beban mental yang sangat menguras tenaga di akhir acara.
Seperti dikutip dari YourTango, keputusan menyelinap keluar tanpa berpamitan secara terbuka berkaitan erat dengan lima ciri kepribadian mendasar yang menentukan cara seseorang merespons situasi sosial di sekitarnya.
Berikut adalah ulasan lengkap lima ciri kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang yang sering pulang pesta secara diam-diam.
1. Memiliki Baterai Sosial yang Lebih Cepat Habis
Tidak semua orang memproses suasana pesta dengan tingkat kesenangan dan energi yang sama.
Jika sebagian orang merasa kian bersemangat saat pesta meriah, kelompok individu yang menyelinap pergi justru mendapati kapasitas baterai sosial mereka telah benar-benar terkuras habis seiring berjalannya acara.
Mereka mungkin sangat menikmati momen mengobrol dengan kawan-kawan di awal acara, tetapi energi emosional mereka akan menyusut drastis setelah beberapa waktu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022