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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.56 WIB

Sering Pulang Pesta Diam-diam? Sains Ungkap 5 Karakter Unik Ini!

Ilustrasi pesta/freepik - Image

Ilustrasi pesta/freepik

JawaPos.com - Kebiasaan menyelinap pergi atau keluar dari keramaian pesta tanpa mengucapkan selamat tinggal, yang sering dinamai istilah Irish goodbye, French leave, hingga Dutch leave, sering kali distempel sebagai tindakan yang kurang santun oleh masyarakat umum. 

Padahal, tindakan pulang secara diam-diam ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis seseorang dalam mengelola energi emosional dan menghindari kecanggohan interaksi sosial yang tidak perlu.

Sebagian orang menganggap etiket sosial mewajibkan setiap tamu untuk berpamitan serta berterima kasih secara langsung kepada tuan rumah sebelum melangkah keluar pintu.

Namun bagi individu dengan karakteristik kepribadian tertentu, pamitan yang bertele-tele justru menjadi beban mental yang sangat menguras tenaga di akhir acara.

Seperti dikutip dari YourTango, keputusan menyelinap keluar tanpa berpamitan secara terbuka berkaitan erat dengan lima ciri kepribadian mendasar yang menentukan cara seseorang merespons situasi sosial di sekitarnya.

Berikut adalah ulasan lengkap lima ciri kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang yang sering pulang pesta secara diam-diam.

1. Memiliki Baterai Sosial yang Lebih Cepat Habis

Tidak semua orang memproses suasana pesta dengan tingkat kesenangan dan energi yang sama.

Jika sebagian orang merasa kian bersemangat saat pesta meriah, kelompok individu yang menyelinap pergi justru mendapati kapasitas baterai sosial mereka telah benar-benar terkuras habis seiring berjalannya acara.

Mereka mungkin sangat menikmati momen mengobrol dengan kawan-kawan di awal acara, tetapi energi emosional mereka akan menyusut drastis setelah beberapa waktu.

Editor: Bintang Pradewo
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