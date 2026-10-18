Senin Legi hingga Minggu Kliwon, 7 Weton Ini Dikaitkan dengan Kemudahan dalam Mencari Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan gambaran peruntungan. Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian adalah anggapan bahwa weton tertentu memiliki energi spiritual yang berkaitan dengan kelancaran rezeki.

Istilah kodam rezeki dalam sejumlah narasi spiritual populer merujuk pada sosok atau kekuatan pendamping yang dipercaya membantu seseorang memperoleh keberuntungan. Keyakinan ini sering dihubungkan dengan kemudahan menemukan pekerjaan, peluang usaha, hingga pertolongan ketika menghadapi kesulitan hidup.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Setiap weton digambarkan mempunyai karakter serta keistimewaan tersendiri, mulai dari ketenangan dalam mengambil keputusan hingga kemampuan membangun hubungan sosial.

Meski demikian, anggapan mengenai kodam dan keberuntungan weton merupakan bagian dari kepercayaan spiritual, bukan sesuatu yang terbukti secara ilmiah. Berikut tujuh weton yang disebut dalam ramalan tersebut beserta gambaran karakter dan peruntungannya.

1. Senin Legi, Dipercaya Memiliki Kepekaan Membaca Peluang Senin Legi sering digambarkan sebagai weton yang memiliki pembawaan tenang dan kemampuan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum bertindak. Dalam kepercayaan yang berkembang di masyarakat, karakter tersebut dikaitkan dengan kemudahan menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan keuangan.

Pemilik weton ini dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain. Peluang penghasilan dapat datang melalui pekerjaan baru, kegiatan perdagangan, maupun bantuan dari lingkungan terdekat.

Ketika menghadapi masa sulit, mereka digambarkan tidak mudah kehilangan harapan karena selalu berusaha mencari alternatif penyelesaian. Sikap tenang dan kemampuan membaca situasi menjadi bagian dari karakter yang diasosiasikan dengan Senin Legi.

Meski demikian, kemudahan yang diharapkan tetap perlu disertai usaha nyata. Mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, dan mempersiapkan tabungan dapat membantu menjaga kestabilan keuangan.

2. Rabu Pon, Karismatik dan Pandai Membangun Relasi Weton Rabu Pon kerap digambarkan memiliki daya tarik pribadi yang membuatnya mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam narasi spiritual populer, pesona tersebut dianggap sebagai salah satu jalan datangnya keberuntungan.