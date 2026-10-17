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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat sekaligus mengelola tanggung jawab sehari-hari.

Kehadiran Bulan di Sagitarius dalam ramalan ini mendorong Aquarius untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dapat memberikan inspirasi dan membuka sudut pandang baru.

Dalam urusan asmara, Aquarius yang sudah memiliki pasangan perlu berhati-hati terhadap perbedaan pendapat mengenai keuangan.

Sementara itu, kondisi finansial diperkirakan cukup stabil sehingga menjadi kesempatan untuk memperkuat tabungan. Di tempat kerja, kerja sama dengan rekan dapat membantu menyelesaikan tugas yang sempat tertunda.

Mari simak ramalan selengkapnya dari zodiak Aquarius seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aquarius

Hubungan asmara Aquarius perlu dijaga dengan komunikasi yang terbuka, terutama ketika membicarakan masalah keuangan.

Pengaruh Venus dalam ramalan ini menunjukkan kemungkinan munculnya ketegangan dengan pasangan pada paruh kedua hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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