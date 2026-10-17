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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.47 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pergerakan Bulan di Capricorn diperkirakan membuat suasana hati berubah-ubah, meskipun kondisi kesehatan secara umum diharapkan tetap baik.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang sudah memiliki pasangan berpeluang menikmati momen hangat dan penuh kasih sayang.

Sementara itu, dari sisi keuangan, pengelolaan anggaran perlu menjadi perhatian agar pengeluaran tetap terkendali.

Di tempat kerja, ketelitian dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas dapat membantu Capricorn memberikan kesan positif kepada atasan.

Untuk mengetahui ramalan selengkapnya dari zodiak Capricorn, berikut kami rangkum ulasannya seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Capricorn

Pengaruh Venus membawa nuansa romantis bagi Capricorn yang sedang menjalin hubungan. Hari ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat kedekatan dengan pasangan melalui perhatian sederhana dan komunikasi yang hangat.

Jangan ragu mengungkapkan perasaan atau memberikan pujian yang membuat pasangan merasa dihargai dan nyaman.

Bagi Capricorn yang masih lajang, interaksi dengan seseorang berzodiak Leo mungkin menghadirkan suasana menyenangkan.

Karakter Leo yang percaya diri dan genit berpotensi menarik perhatian. Meski demikian, jalani pendekatan secara santai tanpa terburu-buru menentukan arah hubungan.

Menunjukkan kasih sayang tidak selalu harus melalui hadiah atau kejutan besar. Perhatian, kesediaan mendengarkan, dan waktu berkualitas juga dapat membuat hubungan terasa lebih dekat.

Ramalan Keuangan Capricorn

Capricorn disarankan lebih cermat dalam mengatur keuangan hari ini. Pengaruh Saturnus dalam ramalan ini menggambarkan kondisi pendapatan yang cenderung stabil, tetapi pengeluaran dari kebutuhan sebelumnya mungkin masih membebani anggaran.

Sebelum berbelanja, periksa kembali apakah barang yang ingin dibeli benar-benar dibutuhkan. Hindari mengambil keputusan hanya karena tergoda keinginan sesaat. Menentukan prioritas pengeluaran akan membantu Capricorn menjaga kestabilan finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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