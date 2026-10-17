Ramalan Zodiak Libra Minggu, 18 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa sejumlah peluang positif, terutama dalam kehidupan emosional, keuangan, dan karier.
Saat Bulan melintasi Capricorn, suasana hati Anda diperkirakan membaik sehingga lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari.
Meski demikian, Libra tetap disarankan untuk bersabar karena beberapa rencana mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud.
Dalam urusan asmara, komunikasi dan perhatian nyata menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan hubungan.
Libra yang menjalani hubungan jarak jauh perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan agar kedekatan emosional tetap terjaga.
Sementara itu, peluang memperoleh uang tak terduga atau penghasilan tambahan dapat membawa kabar baik bagi kondisi finansial.
Di tempat kerja, hubungan dengan rekan profesional dari masa lalu juga berpotensi membuka kesempatan baru.
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Jawa Pos
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