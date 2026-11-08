Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com – Zodiak libra akan ingin dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Libra bisa beristirahat dan merencanakan perjalanan singkat untuk bersantai dan memulihkan diri.

Jika berencana untuk memulai sesuatu yang baru, hari ini ideal untuk itu karena bintang-bintang akan membawa hasil yang bermanfaat dalam usaha libra.

Kemungkinan besar, zodiak scorpio merasa kecewa dan kesal. Pergerakan planet dapat meningkatkan hambatan kesuksesan scorpio. Namun, duduk dan menangisinya tidak akan membantu.

Meskipun bintang-bintang berpengaruh, kemauan scorpio adalah yang terpenting. Pikirkan dan cari cara terbaik untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga guna meminimalkan gangguan. Kesabaran dan ketahanan akan membantu scorpio melewati hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 8 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menghargai cinta yang dirasakan saat ini dengan pasangan. Terkait karir, mintalah masukan dari seorang profesional jika tidak yakin dengan pilihan karirmu.

Sementara itu, melakukan diet sehat dan olahraga teratur akan membuat libra mencapai tujuan kebugaran. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Kesehatan Libra