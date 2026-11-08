Ramalan Zodiak Libra 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan



JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan ingin dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Libra bisa beristirahat dan merencanakan perjalanan singkat untuk bersantai dan memulihkan diri.

Jika berencana untuk memulai sesuatu yang baru, hari ini ideal untuk itu karena bintang-bintang akan membawa hasil yang bermanfaat dalam usaha Libra.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Minggu, 8 November 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu menghargai cinta yang dirasakan saat ini dengan pasangan. Terkait karir, mintalah masukan dari seorang profesional jika tidak yakin dengan pilihan karirmu.



Sementara itu, melakukan diet sehat dan olahraga teratur akan membuat Libra mencapai tujuan kebugaran. Terkait keuangan, Libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Hari ini adalah hari yang sangat romantis, dan Libra harus menghargai cinta yang dirasakan dengan pasangan. Libra tidak memiliki alasan untuk bersedih hari ini.

