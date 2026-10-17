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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.38 WIB

Ramalan Zodiak Karier 18 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto) - Image

Ramalan zodiak karier besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Ramalan zodiak karier untuk besok, 18 Oktober 2026, memberi gambaran singkat tentang suasana dunia kerja bagi enam zodiak.

Setiap bintang mendapat pesan yang berbeda, mulai dari hubungan dengan rekan kerja hingga cara menyikapi tugas.

Ada yang dianjurkan menjaga relasi lama, sementara yang lain diingatkan agar tetap tenang saat berbeda pendapat.

Sebagian zodiak juga dianjurkan membuka diri pada hal baru, bekerja sama dengan tim, dan lebih teliti.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (17/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, ScorpioSagitariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Kamis 18 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Seorang rekan lama atau kenalan di dunia kerja bisa muncul kembali dalam hidupmu pada hari ini.

Obrolan seputar pekerjaan dengan mereka mungkin akan terbukti bermanfaat di kemudian hari, jadi sebaiknya jangan diabaikan.

Tetaplah menjaga hubungan baik dengan semua orang yang pernah bekerja sama denganmu di masa lalu itu.

Editor: Novia Tri Astuti
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