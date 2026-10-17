Ramalan Zodiak Pisces 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces akan merasakan bahwa suasana rumah yang relatif tenang saat ini. Seharusnya, tidak ada perselisihan atau kekacauan di rumah, dan hubungan keluarga seharusnya damai.

Pisces mungkin bisa merencanakan liburan bersama keluarga. Nikmati waktu ini sepenuhnya dan manfaatkan sebaik-baiknya dengan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Jangan memendam masalah atau kesulitan, karena komunikasi adalah kuncinya. Saat ini, tunjukkan kepada keluarga betapa berartinya mereka bagimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus skeptis terhadap siapa pun yang tampaknya mencoba merusak hubungan asmaramu. Terkait karir, bisnis pisces akan berkembang pesat berkat upaya yang berkelanjutan.

Sementara itu, berusahalah menurunkan berat badan berlebih untuk menghindari masalah kesehatan lain di masa mendatang. Terkait keuangan, mintalah nasihat dari seseorang yang lebih berpengalaman jika pisces ingin berinvestasi.

Cinta Pisces

Pisces sebaiknya sedikit skeptis terhadap siapa pun yang tampaknya mencoba merusak hubungan. Orang ini mungkin tidak memiliki niat baik, tetapi pengaruhnya terhadap hubunganmu harus diminimalkan. Bicara dan berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan untuk mendapatkan kejelasan.