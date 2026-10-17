Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Sabtu, 17 Oktober 2026: Hadapi Kritik dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)
JawaPos.com - Perjalanan karier Sagittarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menekankan pentingnya mengendalikan respons ketika menghadapi kritik, perbedaan pendapat, atau evaluasi dari orang-orang di lingkungan kerja.
Masukan yang diterima mungkin terasa kurang menyenangkan, tetapi situasi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk meninjau kembali cara kerja dan menemukan bagian yang masih bisa dikembangkan.
Berikut ramalan karier zodiak Sagittarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Sagittarius sebaiknya tidak langsung menganggap setiap kritik sebagai tanda bahwa kemampuanmu sedang diragukan.
Dengarkan terlebih dahulu isi pendapat yang disampaikan, kemudian pertimbangkan apakah terdapat hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.
Jika saran tersebut relevan, jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi dan menghindari kesalahan serupa pada kesempatan berikutnya.
Namun, apabila pendapat yang diberikan kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya, kamu tetap dapat menjelaskan alasan dan pertimbanganmu secara sopan.
Tidak perlu memperpanjang perdebatan hanya untuk mempertahankan pendapat sendiri karena pembicaraan yang berorientasi pada solusi akan lebih membantu menyelesaikan persoalan.
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Jawa Pos
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