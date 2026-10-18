Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.57 WIB

Ramalan Zodiak Karier 19 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 19 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto) - Image

Ramalan zodiak karier besok 19 Oktober 2026 (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Zodiak apa pun yang kamu miliki, ramalan karier untuk besok, 19 Oktober 2026, patut disimak.

Kali ini ada enam bintang yang dibahas, mulai dari Libra hingga Pisces. Ada yang akan bertemu kenalan lama, ada pula yang perlu menjaga emosi di kantor.

Setiap bintang membawa pesan berbeda tentang hubungan kerja, tantangan, dan peluang yang mungkin datang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (18/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, ScorpioSagitariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Senin 19 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Seorang rekan kerja lama berpeluang muncul kembali dan mengajak kamu mengobrol dengan santai di hari itu.

Obrolan ringan tersebut bisa membuka peluang profesional yang berguna atau jalan baru yang belum kamu duga.

Jangan abaikan hubungan baik yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun karena nilainya sering tidak langsung terlihat.

Siapa tahu kenalan lama itu sedang memegang informasi atau kesempatan yang tepat untuk kamu manfaatkan nanti.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Karier Besok 19 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier Besok 19 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Ramalan Zodiak Karier 18 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier 18 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.38 WIB

Ramalan Zodiak Karier Besok 18 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Karier Besok 18 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore