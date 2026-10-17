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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.44 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 17 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Jaga Tabungan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dapat tetap terjaga apabila kamu mampu membedakan kebutuhan utama dan keinginan yang masih bisa ditunda.

Situasi finansial yang terasa cukup nyaman sebaiknya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan perencanaan anggaran atau menghabiskan uang tanpa perhitungan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keinginan menikmati waktu luang, membeli barang yang sedang diminati, atau mencoba aktivitas baru mungkin membuat Leo tergoda mengeluarkan uang lebih banyak.

Agar pengeluaran tidak melampaui batas, periksa kembali anggaran sebelum melakukan transaksi dan pastikan kebutuhan pokok serta tagihan rutin sudah mendapatkan prioritas.

Kamu tetap bisa menikmati akhir pekan tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial, selama setiap pengeluaran dilakukan sesuai kemampuan.

Leo juga sebaiknya tidak menjadikan gaya hidup orang lain sebagai patokan dalam menggunakan uang.

Melihat teman membeli barang baru atau menjalani aktivitas yang membutuhkan biaya besar bukan berarti kamu harus melakukan hal serupa.

Editor: Novia Tri Astuti
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