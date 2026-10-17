Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 17 Oktober 2026: Perhatian Kecil Pererat Hubungan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Sabtu, 17 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika perhatian dan kasih sayang disampaikan melalui tindakan nyata yang membuat orang terdekat merasa dihargai.

Taurus mungkin lebih terbiasa menunjukkan kepedulian dengan membantu menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan pasangan daripada mengungkapkan perasaan melalui banyak kata.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kedekatan tanpa terus memikirkan pekerjaan atau tanggung jawab yang belum selesai.

Kamu bisa mengajak pasangan menikmati waktu santai di rumah, menyantap hidangan kesukaan bersama, atau membicarakan rencana yang ingin diwujudkan dalam waktu mendatang.

Kegiatan sederhana seperti ini dapat memberikan kesempatan bagi kalian untuk kembali menikmati kebersamaan setelah menjalani rutinitas yang melelahkan.

Meski tindakan nyata menjadi salah satu cara Taurus menunjukkan cinta, jangan lupa bahwa ungkapan penghargaan secara langsung juga memiliki arti penting.