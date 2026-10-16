Ramalan Shio Besok Sabtu 17 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah hal menarik untuk disimak oleh pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.
Memasuki akhir pekan, keempat shio ini dapat menjadikan waktu yang tersedia untuk mengevaluasi rencana, memperhatikan kondisi keuangan, menjaga hubungan dengan orang terdekat, serta mempersiapkan langkah baru.
Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang dipercaya melambangkan kecenderungan tertentu.
Shio Naga identik dengan keberanian dan kepemimpinan, Ular dengan kecermatan serta intuisi, Kuda dengan semangat dan kemandirian, sementara Kambing sering dikaitkan dengan kepekaan dan kreativitas.
Namun, ramalan bukanlah kepastian tentang masa depan. Keputusan pribadi, kondisi lingkungan, dan tindakan nyata tetap berperan penting dalam menentukan hasil yang diperoleh.
Berikut ulasannya yang mencakup pekerjaan, keuangan, dan hubungan pribadi, dilansir dari Astrology.com.
Pemilik Shio Naga dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan berorientasi pada pencapaian. Dalam ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, tema yang dapat menjadi bahan refleksi adalah pentingnya mempertimbangkan kembali tujuan serta lingkungan yang ingin dituju. Tidak semua peluang yang terlihat menarik akan sesuai dengan kebutuhan dan arah kehidupan dalam jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022