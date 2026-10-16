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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 17 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, menghadirkan sejumlah hal menarik untuk disimak oleh pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Memasuki akhir pekan, keempat shio ini dapat menjadikan waktu yang tersedia untuk mengevaluasi rencana, memperhatikan kondisi keuangan, menjaga hubungan dengan orang terdekat, serta mempersiapkan langkah baru.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang dipercaya melambangkan kecenderungan tertentu. 

Shio Naga identik dengan keberanian dan kepemimpinan, Ular dengan kecermatan serta intuisi, Kuda dengan semangat dan kemandirian, sementara Kambing sering dikaitkan dengan kepekaan dan kreativitas.

Namun, ramalan bukanlah kepastian tentang masa depan. Keputusan pribadi, kondisi lingkungan, dan tindakan nyata tetap berperan penting dalam menentukan hasil yang diperoleh.

Lantas, bagaimana gambaran ramalan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Sabtu, 17 Oktober 2026?

Berikut ulasannya yang mencakup pekerjaan, keuangan, dan hubungan pribadi, dilansir dari Astrology.com.

1. Shio Naga: Pertimbangkan Kembali Tujuan dan Rencana Masa Depan

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan berorientasi pada pencapaian. Dalam ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, tema yang dapat menjadi bahan refleksi adalah pentingnya mempertimbangkan kembali tujuan serta lingkungan yang ingin dituju. Tidak semua peluang yang terlihat menarik akan sesuai dengan kebutuhan dan arah kehidupan dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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