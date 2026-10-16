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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 17 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, menjadi salah satu hal menarik untuk disimak menjelang akhir pekan. 

Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci dapat menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, mengatur kembali prioritas, menjaga hubungan sosial, serta menyiapkan diri menghadapi pekan berikutnya.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang dipercaya menggambarkan kecenderungan seseorang ketika menghadapi berbagai situasi. 

Shio Tikus dikenal cerdik dan mudah beradaptasi, Kerbau identik dengan ketekunan, Macan melambangkan keberanian dan kemurahan hati, sedangkan Kelinci sering dikaitkan dengan kelembutan serta kecermatan.

Meski demikian, ramalan bukanlah kepastian tentang kejadian yang akan datang. Hasil dalam pekerjaan, kondisi keuangan, dan hubungan pribadi tetap dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan masing-masing individu.

Lantas, bagaimana gambaran ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk Sabtu, 17 Oktober 2026?

Berikut ulasannya sebagai panduan refleksi untuk menyambut akhir pekan, dilansir dari Astrology.com.

1. Shio Tikus: Selesaikan Pekerjaan yang Tertunda Sebelum Memulai Hal Baru

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan kecenderungan untuk mencari cara praktis dalam menyelesaikan persoalan. Dalam ramalan shio besok Sabtu, 17 Oktober 2026, tema yang patut diperhatikan adalah menyelesaikan tanggung jawab lama sebelum terlalu jauh memikirkan rencana baru. Akhir pekan dapat menjadi waktu yang tepat untuk membereskan hal-hal yang selama ini tertunda.

Editor: Novia Tri Astuti
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