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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) berpeluang menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih lancar saat Bulan berada di Sagitarius.

Tanggung jawab yang harus diselesaikan mungkin terasa lebih mudah ditangani selama Anda mampu menjaga fokus dan mengatur waktu dengan baik.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang terkasih.

Momen sederhana, seperti berbincang atau menikmati kegiatan bersama, dapat membantu mempererat hubungan.

Dari sisi keuangan, peluang mendapatkan penghasilan yang baik mungkin terbuka. Namun, Anda tetap perlu berhati-hati dalam mengatur pengeluaran, terutama jika masih memiliki kewajiban finansial dari periode sebelumnya.

Sementara itu, urusan karier menuntut ketelitian karena hasil pekerjaan Anda berpotensi mendapatkan perhatian dari atasan.

Pastikan setiap tugas diselesaikan dengan cermat dan jangan terburu-buru ketika menangani pekerjaan penting.

Untuk kesehatan, jangan mengabaikan keluhan pada gigi atau mata. Jika mengalami rasa sakit atau gangguan yang terus berulang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang sesuai.

Seperti yang telah dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn yang sudah memiliki pasangan diperkirakan terasa nyaman melalui kebersamaan sederhana.

Anda mungkin tidak membutuhkan kegiatan istimewa untuk merasa bahagia. Kehadiran pasangan di dekat Anda saja sudah dapat memberikan ketenangan.

Meski begitu, jangan hanya menyimpan perasaan tersebut dalam hati. Ungkapkan rasa sayang dan penghargaan kepada pasangan melalui perkataan maupun tindakan.

Pujian sederhana, perhatian kecil, atau ucapan terima kasih dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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