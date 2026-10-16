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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Ramalan Zodiak Karier 17 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Ramalan zodiak karier besok 17 Oktober 2026 (Magnific/drobotdean) - Image

Ramalan zodiak karier besok 17 Oktober 2026 (Magnific/drobotdean)

JawaPos.com – Ramalan karier zodiak untuk besok, 17 Oktober 2026, memberi gambaran tentang suasana kerja yang akan dihadapi.

Setiap bintang mendapat pesan berbeda, mulai dari menjaga hubungan baik hingga mengatur waktu dengan lebih bijak.

Prediksi ini bisa menjadi pegangan sederhana bagi kamu yang tetap beraktivitas di tempat kerja.

Enam zodiak, yaitu Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces, dibahas dalam daftar berikut.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, ScorpioSagittariusCapricornAquarius dan Pisces Besok Kamis 17 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Seorang rekan kerja mungkin akan membagikan informasi pekerjaan yang berguna dan bisa membantumu di kemudian hari.

Simaklah dengan baik apa yang disampaikan rekanmu itu dan jangan menganggapnya sebagai angin lalu begitu saja.

Jagalah hubungan dengan para rekan kerja agar tetap ramah, akrab, dan saling menghormati satu sama lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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