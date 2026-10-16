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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Hadapi Tantangan dengan Tenang

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026, membutuhkan kesabaran, komunikasi yang jelas, dan kemampuan menentukan prioritas ketika menghadapi tanggung jawab yang semakin kompleks.

Sejumlah pekerjaan mungkin menuntut koordinasi lebih intensif atau waktu penyelesaian yang lebih panjang sehingga Libra perlu mengatur tenaga dan perhatian dengan cermat.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai perkiraan, Libra sebaiknya tidak langsung menganggap keadaan tersebut sebagai hambatan besar.

Perubahan jadwal, perbedaan cara pandang, atau kebutuhan untuk memperbaiki rencana justru dapat menjadi kesempatan untuk menemukan pendekatan kerja yang lebih sesuai.

Sebelum menuntaskan tugas penting, pastikan seluruh instruksi sudah dipahami dengan benar dan kesepakatan dengan pihak terkait tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Memeriksa kembali detail pekerjaan dapat membantu mengurangi kekeliruan yang sebenarnya bisa dihindari melalui komunikasi sejak awal.

Jika muncul perbedaan pendapat dengan rekan kerja, berikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum mengambil sikap.

Editor: Novia Tri Astuti
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