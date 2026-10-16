Ramalan Zodiak Scorpio 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak scorpio harus menghindari situasi yang membuat tidak nyaman. Pertahankan sikap yang baik dan jauhi masalah yang tidak perlu. Jangan berpura-pura menjadi orang lain atau pergi ke tempat yang tidak ingin dikunjungi.
Ingatlah bahwa menyendiri terkadang lebih baik daripada berada di sekitar orang-orang yang membuat sedih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio tidak boleh merasa putus asa saat terjadi kesulitan di kehidupan percintaan. Terkait karir, kunci untuk menyelesaikan masalah dan melewati rintangan adalah dengan bersabar.
Sementara itu, pastikan untuk memeriksakan diri ke dokter jika memiliki masalah kesehatan terkait persendian. Pada ranah keuangan, teruskan praktik penganggaran dan menabung yang sedang berjalan, serta pikirkan pilihan investasi yang baik.
Cinta Scorpio
Beberapa kesulitan mungkin akan terjadi di bidang percintaan. Jangan putus asa, karena ini hanya akan membuat ikatanmu semakin kuat. Scorpio dan pasangan akan menyadari betapa besarnya cinta yang dimiliki satu sama lain. Segalanya tidak sama ketika ada kegembiraan saat kalian berdua bersatu kembali.
Karir Scorpio
Beberapa masalah dalam pekerjaan muncul dan scorpio tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Scorpio mungkin tidak berada dalam posisi untuk menawarkan solusi atas masalah ini.
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Jawa Pos
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