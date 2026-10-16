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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aquarius akan menunjukkan banyak tekad dan kesabaran dalam segala hal yang dilakukan. Sikap yang penuh kedamaian ini, akan memenangkan hati semua orang di lingkungan sosial. 

Hal itu juga akan membuat aquarius menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk menangani setiap situasi dengan kedewasaan. Jika tahu betul bagaimana menangani semua situasi, aquarius akan memiliki keberanian untuk melewati setiap rintangan yang datang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus mencari cara untuk menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Terkait karir, tingkatkan fleksibilitas di tempat kerja jika tidak ingin meninggalkan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, beristirahatlah jika aquarius mungkin merasakan nyeri pada persendian hari ini. Pada sisi keuangan, aquarius harus mengerahkan usaha ekstra dalam urusan keuangan guna mendapatkan keuntungan.

Cinta Aquarius

Cobalah mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme dan kesenangan dalam hubungan. Aquarius bisa membelikan pasangan sesuatu yang manis untuk menunjukkan cinta kepadanya. Apa pun yang dilakukan, lakukanlah dengan tulus agar diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.

Karir Aquarius

Hari ini mungkin menjadi tantangan, karena beberapa hal berubah dan aquarius kesulitan menyesuaikan diri. Aquarius perlu meningkatkan fleksibilitas di tempat kerja jika tidak ingin meninggalkan pekerjaan karena masalah ini. Cobalah untuk tetap fokus pada gambaran besar.

Editor: Hanny Suwindari
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