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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 13.07 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Sabtu, 17 Oktober 2026: Susun Strategi untuk Meraih Kemajuan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menekankan pentingnya perencanaan yang terarah, kedisiplinan, dan ketelitian dalam menentukan langkah profesional.

Kemampuan mengelola pekerjaan secara konsisten dapat membantu Capricorn melihat peluang perbaikan sekaligus memahami hal-hal yang masih perlu diselesaikan untuk mencapai target.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn dapat memanfaatkan waktu akhir pekan untuk meninjau kembali pekerjaan yang belum rampung dan menentukan urutan penyelesaian berdasarkan tingkat kepentingannya.

Jangan hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya tugas yang berhasil diselesaikan, tetapi perhatikan pula kualitas hasil dan manfaatnya bagi tujuan yang ingin dicapai.

Jika menghadapi pekerjaan yang kompleks, cobalah membaginya menjadi beberapa bagian dengan target yang lebih terukur.

Cara ini dapat memudahkanmu memantau perkembangan, mengenali hambatan sejak awal, dan menghindari keputusan yang diambil tanpa pertimbangan memadai.

Di lingkungan kerja, Capricorn juga perlu mengembangkan kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas dan meyakinkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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