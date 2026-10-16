Ramalan Zodiak Keuangan 17 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak keuangan besok 17 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Ramalan keuangan Zodiak untuk besok, 17 Oktober 2026, menghadirkan kabar beragam bagi enam bintang yang akan dibahas.
Sebagian bintang berpeluang mendapat tambahan penghasilan, sementara yang lain diminta lebih waspada terhadap pengeluaran.
Setiap prediksi finansial hari esok ini menekankan pentingnya sikap bijak saat memegang uang.
Mulai dari Libra hingga Pisces, ada pesan khusus yang layak kamu simak sebelum mengambil langkah finansial.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (16/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 17 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 22 Oktober)
Peluang mendapatkan tambahan rezeki terbuka lebar untukmu pada hari tersebut lewat berbagai jalur yang cukup menjanjikan.
Keuntungan bisa datang dari usaha yang kamu jalankan atau penghasilan tambahan yang muncul dari pekerjaan tetapmu.
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Jawa Pos
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