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Leni Setya Wati
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Berubah Total pada Sabtu, 17 Oktober 2026

Ilustrasi shio yang hidunya akan berubah total (magnific/evening_tao)

JawaPos.com - Perjalanan hidup terkadang berubah ketika seseorang berani mencoba pendekatan baru dan melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, Sabtu, 17 Oktober 2026, menjadi momen yang membawa perubahan bagi empat shio, yakni Tikus, Kerbau, Naga, dan Kuda.

Tanggal tersebut berada di bawah pengaruh Hari Kayu Tikus. Dalam penafsiran astrologi Tiongkok, energi ini dikaitkan dengan kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta kepekaan dalam melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.

Perubahan yang datang mungkin tidak selalu terlihat menyenangkan pada awalnya. Beberapa orang bisa menghadapi situasi membingungkan, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, atau percakapan tak terduga yang mengubah cara pandang mereka.

Namun, hambatan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik.

Dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk belajar, situasi yang semula terasa sulit bisa mengarahkan seseorang menuju perkembangan positif.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mengalami perubahan besar pada Sabtu, 17 Oktober 2026? Dilansir dari YourTango, berikut ramalan untuk empat shio yang perlu diperhatikan.

1. Shio Tikus: Hubungan Pertemanan Menjadi Lebih Lega

Pemilik Shio Tikus dikenal cermat dalam mengamati keadaan dan mengenali pola dari berbagai peristiwa.

Kemampuan ini terkadang membuat mereka lebih cepat memahami persoalan dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, nasihat yang diberikan tidak selalu diterima dengan baik.

Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perubahan bisa dimulai dari seorang teman yang selama ini sulit menerima masukan.

Shio Tikus mungkin sudah berulang kali mengingatkan orang tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, temannya justru memilih mengikuti keinginan sendiri dan kembali menghadapi persoalan serupa.

Situasi ini tentu dapat menimbulkan rasa lelah. Shio Tikus mungkin merasa usahanya sia-sia karena nasihat yang diberikan seolah tidak pernah didengarkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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