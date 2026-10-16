Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus (20 April–20 Mei) diprediksi menjalani hari yang cukup positif saat Bulan transit melalui Sagitarius.

Kerja keras yang selama ini Anda lakukan di tempat kerja berpeluang mendapatkan apresiasi. Sejumlah tugas yang sempat tertunda juga mungkin mulai menunjukkan perkembangan sehingga aktivitas terasa lebih lancar.

Dikutip dari Astro Takk, dalam urusan keuangan, Anda tetap perlu mengendalikan pengeluaran dan menghindari pembelian yang tidak terlalu penting.

Manfaatkan setiap peluang untuk memperbaiki kondisi finansial tanpa mengabaikan kebutuhan jangka panjang.

Sementara itu, jangan lupa memperhatikan kesehatan dan pola makan sehari-hari. Jika sedang menjalin hubungan asmara, hari ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas bersama pasangan.

Luangkan waktu untuk mempererat kedekatan dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Berikut ramalan Taurus selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Taurus

Kehadiran Venus membawa nuansa hangat dan penuh kasih sayang dalam kehidupan asmara Taurus. Anda mungkin merasa semakin dekat dengan pasangan sehingga hubungan terasa lebih harmonis.

Manfaatkan suasana positif ini untuk menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan sederhana yang dapat mempererat ikatan emosional.

Bagi Taurus yang masih lajang, kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada kehadiran pasangan. Anda bisa menikmati waktu sendiri, mengenali kebutuhan pribadi, dan melakukan berbagai hal yang membuat hati lebih tenang.

Jangan merasa perlu terburu-buru mencari hubungan baru hanya karena tuntutan lingkungan. Ketika Anda mampu menghargai dan membahagiakan diri sendiri, menjalani hubungan asmara pun dapat terasa lebih menyenangkan.

Ramalan Keuangan Taurus

Kondisi keuangan Taurus diprediksi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pengaruh Venus membuka peluang mendapatkan pemasukan tambahan, baik melalui pekerjaan maupun usaha yang sedang dijalankan.

Investasi yang telah dilakukan sebelumnya juga berpotensi memberikan hasil positif, meskipun keuntungan tidak dapat dipastikan.

Jika memperoleh tambahan pendapatan, manfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak. Hindari menghabiskan seluruh uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Karakter Pemimpin, 5 Zodiak Ini Disebut Cepat Dapat Promosi Kerja - Image
Zodiak

Punya Karakter Pemimpin, 5 Zodiak Ini Disebut Cepat Dapat Promosi Kerja

Minggu, 27 September 2026 | 05.38 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 21 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 21 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Senin, 21 September 2026 | 01.00 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 15 September 2026: Ungkapkan Perasaan dan Atur Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 15 September 2026: Ungkapkan Perasaan dan Atur Kesibukan

Selasa, 15 September 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore