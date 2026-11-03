Hoki Sepanjang Pekan! Berikut 5 Zodiak Paling Beruntung pada Awal November 2026

JawaPos.com - Periode tanggal 3 hingga 8 November 2026 membawa gelombang keberuntungan yang luar biasa bagi sebagian zodiak.

Dihantam oleh pertemuan Bulan Leo dan Jupiter di awal pekan, serta ketegasan Bulan Virgo pada tanggal 3 November, minggu ini menuntut kejujuran diri sekaligus membawa penemuan identitas baru yang mendalam.

Seperti dikutip dari YourTango, berbagai pergerakan planet di sepanjang pekan ini akan membuka pintu transformasi positif bagi kelima zodiak terpilih.

Berikut adalah daftar lima zodiak yang memiliki ramalan bintang terbaik sepanjang minggu ini hingga 8 November 2026.

1. Leo

Awal minggu ini menyulut semangat membara bagi zodiak Leo, di mana intensitas musim Scorpio mendorong pencapaian target keuangan dengan lebih praktis. Kehadiran Bulan Libra di akhir pekan juga membuka peluang emas untuk memperluas jaringan koneksi profesional.

Meskipun energi Mars di zodiak Anda menuntut kehati-hatian dalam berucap agar tidak menyakiti orang lain, kepercayaan diri tinggi akan menjadi kunci utama kesuksesan Anda pekan ini.

2. Virgo

Bulan di zodiak Virgo pada hari rabu memberikan lampu hijau bagi Anda untuk menyebar kebaikan serta mempererat hubungan sosial dengan orang-orang terdekat. Sinkronisasi dengan Venus retrograde turut memudahkan jalan Anda dalam mencapai stabilitas finansial.

Manfaatkan kejelasan dan struktur energi kosmik minggu ini untuk melakukan perubahan positif yang selama ini Anda idamkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Libra

Kembalinya Venus ke zodiak Libra menjadikan minggu ini sebagai momen penyembuhan luka lama sekaligus memperbaiki relasi pertemanan yang sempat renggang. Rencana finansial baru yang terbentuk di awal pekan siap mengembalikan kekuatan penuh Anda.