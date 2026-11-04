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Penulis: Muhammad Rais Raya
Kamis, 5 November 2026 | 05.09 WIB

3 Zodiak yang Bisa Kaya Raya di November 2026, Akhir Tahun Hoki Tarik Duit dari Banyak Tempat

Zodiak yang diramalkan bisa jadi kaya raya di November 2026 saat akhir tahun hoki tarik duit dari banyak tempat. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa jadi kaya raya di November 2026 saat akhir tahun hoki tarik duit dari banyak tempat. (dok: pexels)

JawaPos.com - Rezeki bisa datang karena serangkaian hal, salah satunya karena dipengaruhi oleh keberuntungan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi ada beberapa orang yang akan mendapatkan hoki.

Oleh karenanya orang-orang yang memperolehnya pun bisa merasakan berbagai kenikmatan yang datang dalam berbagai bentuk.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa jadi kaya raya di November 2026 saat akhir tahun hoki tarik duit dari banyak tempat.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan punya momen baik di pengujung tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang dan membuat mereka bisa melewati paruh kedua tahun kuda api dengan penuh kegembiraan.

Rezeki diyakini akan datang menghampiri dari banyak jalan dan menjadi berkah yang untuk keluarga di rumah.

Pundi-pundi rupiah diprediksi banyak hadir melalui apa yang dikerjakan dengan tulus dan hati ikhlas.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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