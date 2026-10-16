Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 17 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Aries (21 Maret–19 April) mungkin menghadapi perubahan suasana hati ketika Bulan berada di Sagitarius.

Kondisi ini bisa membuat Anda merasa kurang tenang saat menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, cobalah meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak agar pikiran kembali jernih.

Dalam urusan pekerjaan, situasi sebenarnya cukup baik. Namun, beberapa persoalan di luar pekerjaan berpotensi mengganggu konsentrasi Anda.

Tetaplah memperhatikan hal-hal kecil agar tidak ada tugas penting yang terlewat. Jika merasa lelah, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Atur tempo kegiatan dan berikan ruang bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran.

Selain itu, perhatikan kebutuhan tubuh, terutama asupan cairan. Jika kulit terasa kering atau tampak kusam, pastikan Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari.

Yuk simak ramalan zodiak Aries secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Aries

Kehidupan asmara Aries mungkin sedikit tersisih karena perhatian Anda sedang tertuju pada berbagai urusan lain.

Pengaruh Saturnus diperkirakan dapat memunculkan perasaan kurang diperhatikan pada pasangan apabila Anda jarang meluangkan waktu bersama.

Jika sudah memiliki pasangan, cobalah menjaga komunikasi agar kesibukan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sampaikan apa yang sedang Anda pikirkan dan dengarkan pula perasaan pasangan. Percakapan yang terbuka dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Sementara itu, Aries yang masih lajang mungkin belum memiliki keinginan besar untuk berkencan. Tidak masalah jika Anda ingin berfokus pada diri sendiri untuk sementara waktu.

Namun, tetaplah terbuka terhadap kesempatan menjalin hubungan baru ketika Anda sudah merasa siap.