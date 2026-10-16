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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Sistem hukum akan membantu zodiak sagitarius hari ini. Hal ini menandai selesainya semua upaya sagitarius untuk mengakhiri masalah hukum yang berkepanjangan. Sagitarius mungkin merasa lelah meskipun akhirnya menang. 

Sadarilah betapa menyenangkan dan melegakan waktu ini. Sagitarius tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah hukum seperti yang dilakukan sebelumnya di masa depan. Jadi, nikmati waktu ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dan pasangan harus menghadapi rintangan dalam hubungan asmara bersama. Terkait karir, berusahalah untuk maju agar sagitarius mampu mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, istirahatlah dan lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi nyeri pada sendi. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Rintangan dalam hubungan akan hilang, karena sagitarius dan pasangan mencoba menghadapinya bersama. Kalian berdua harus selalu berusaha membuat hubungan menjadi menyenangkan dan berkesan. 

Berikan nasihat dan dukungan yang berharga satu sama lain setiap saat, agar hubungan tetap berjalan lancar. Ingatlah bahwa pemahaman akan menjadi fondasi bagi hubungan jangka panjang.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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