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Leni Setya Wati
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.12 WIB

Ramalan Zodiak Libra Jumat, 16 Oktober 2026: Keuangan Berpotensi Meningkat, Komunikasi Jadi Kunci As

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Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) perlu menjadikan kebutuhan diri sendiri sebagai prioritas hari ini. Di tengah kesibukan dan tuntutan dari lingkungan sekitar, luangkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya Anda inginkan.

Kondisi kesehatan mungkin terasa lebih baik, tetapi kesejahteraan emosional tetap perlu diperhatikan agar Anda tidak mengabaikan perasaan sendiri.

Dalam kehidupan asmara, komunikasi menjadi faktor penting untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Jika ada persoalan yang mengganggu pikiran, cobalah membicarakannya dengan pasangan secara terbuka daripada terus memendamnya. Kejujuran dan kemauan untuk saling memahami dapat membantu menghindari kesalahpahaman.

Sementara itu, pekerjaan berpotensi menghadirkan informasi penting dari rekan kerja yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

Karena itu, tetaplah terbuka terhadap masukan dan jangan ragu membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di lingkungan profesional.

Berikut kami rangkum ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Libra

Kehidupan asmara Libra membutuhkan komunikasi yang jujur dan tindakan nyata. Bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata memang penting, tetapi perhatian yang ditunjukkan melalui tindakan juga dapat memberikan makna mendalam.

Editor: Hanny Suwindari
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