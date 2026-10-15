Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Seimbang

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga melalui rutinitas yang teratur agar tubuh tetap bugar dan pikiran terasa lebih tenang saat menjalani berbagai aktivitas.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat kebutuhan dasar terabaikan, padahal makan tepat waktu, mencukupi asupan cairan, dan mendapatkan istirahat yang memadai merupakan bagian penting dari upaya menjaga kebugaran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai memperhatikan kembali pola aktivitas harian agar tidak terlalu sering mengabaikan kondisi tubuh demi menyelesaikan pekerjaan.

Menyusun jadwal yang lebih teratur dapat membantu membagi waktu antara tanggung jawab, kebutuhan pribadi, dan kesempatan untuk memulihkan energi.

Perhatikan pula pilihan makanan yang dikonsumsi dengan mengutamakan menu beragam dan sesuai kebutuhan tubuh.

Jangan membiasakan diri melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk atau merasa belum memiliki waktu untuk beristirahat sejenak.