Ramalan Zodiak Cinta 16 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta untuk besok, 16 Oktober 2026, siap membantumu menyambut hari dengan lebih tenang.

Enam zodiak mulai dari Libra hingga Pisces, akan mendapatkan saran praktis untuk menghadapi hari esok.

Ada zodiak yang perlu waspada terhadap rasa cemburu, ada pula yang sedang dilimpahi suasana romantis.

Prediksi asmara ini bisa menjadi pegangan ringan sebelum kamu menjalani hari bersama pasangan atau gebetan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (15/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 16 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Bagi Libra, komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga kehangatan hubungan dengan pasangan pada hari itu juga.

Terkadang tindakan nyata membuat pasangan merasa lebih disayangi daripada kata-kata, jadi lakukan sesuatu yang penuh perhatian.