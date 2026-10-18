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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 19 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Senin 19 Oktober 2026 (Magnific/ boingz) - Image

Ramalan Shio besok Senin 19 Oktober 2026 (Magnific/ boingz)

JawaPos.com – Ramalan Shio untuk besok, Senin, 19 Oktober 2026, jatuh pada hari Harimau yang penuh peluang baik.

Setiap zodiak cina membawa pesan berbeda, mulai dari urusan usaha, keluarga, asmara, hingga kesehatan dan keuangan harian.

Karena prediksi hari esok ini bernuansa positif, Anda tetap perlu menjaga emosi serta mengelola waktu dengan bijak.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (18/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Senin 19 Oktober 2026.

1. Tikus

Waktu ini baik untuk memulai berbagai rencana, apalagi hari Harimau dipercaya membawa keberuntungan dalam urusan usaha.

Jangan mengejar angan-angan kosong, lebih baik fokus pada urusan penting karena hubungan keluarga cenderung rumit sekarang.

Energi Api Yang memicu hasrat bergejolak, redam emosi dan jangan korbankan rumah tangga demi keinginan sesaat.

Risiko cedera, termasuk di rumah, meningkat pada jam Monyet, jadi hindari gym berlebihan dan pilih yoga.

Editor: Novia Tri Astuti
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