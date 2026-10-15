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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.06 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Kamis, 15 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 15 Oktober 2026, membutuhkan keterbukaan dan pengertian agar hubungan dapat berjalan dengan lebih harmonis.

Ketika muncul perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran terhadap sikap seseorang yang disayangi, kamu sebaiknya tidak terburu-buru menafsirkan keadaan berdasarkan dugaan semata.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sifat Pisces yang peka terhadap perubahan suasana terkadang membuatmu mudah memikirkan berbagai kemungkinan, termasuk hal-hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Jika perasaan tersebut terus dipendam, kesalahpahaman bisa berkembang dan membuat hubungan terasa lebih rumit daripada keadaan sebenarnya.

Karena itu, cobalah menyampaikan apa yang kamu rasakan melalui percakapan yang tenang dan terbuka.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, membicarakan harapan maupun persoalan yang mengganjal dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan emosional masing-masing.

Jangan hanya berfokus pada hal-hal yang menurutmu kurang menyenangkan, tetapi berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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